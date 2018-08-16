Супруга Шумахера продолжит лечение мужа на Мальорке

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Жена знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Коринна приобрела дом на острове Мальорка в Испании. Там она собирается продолжить восстановление мужа, сообщают "Аргументы недели".

В декабре 2013 года семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер отдыхал с семьей

в Альпах. Тогда и произошел несчастный случай: спускаясь по склону на горных лыжах, спортсмен упал и ударился головой о камни. Впоследствии легендарный гонщик перенес две нейрохирургических операции и до июня 2014 года пробыл в искусственной коме.

После вывода Шумахера из комы его отправили на реабилитацию в клинику при университете Лозанны в Швейцарии. А осенью того же года супруга перевезла спортсмена на виллу на берегу Женевского озера.

В середине августа 2018 года издание Le Figaro сообщило, что 49-летний Шумахер продолжит лечение после тяжелой травмы головы в Испании. Отмечается, что Коринна Шумахер купила на Мальорке дом, ранее принадлежавший президенту "Реала" Флорентино Пересу. Мэр деревушки Андратч на острове рассказал, что там все уже готово к переезду гонщика.