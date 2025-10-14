Врач Звонков: успех реабилитации Шумахера зависит от проводимых процедур

Фото: ТАСС/Zuma

Немецкий автогонщик "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, по данным СМИ, подписал шлем в рамках благотворительного мероприятия. Это говорит о положительной динамике, но успех дальнейшей реабилитации будет зависеть от частоты и эффективности проводимых процедур, заявил Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

Если Шумахер действительно смог подписать шлем самостоятельно и его подпись не изменилась, то можно говорить об изменениях моторики, что является важным показателем восстановления функций коры головного мозга, отметил врач. Однако без видеофрагментов оценить успех невозможно, так как многое зависит от того, как выглядела подпись – был ли это росчерк или печатные буквы.

"Способность самостоятельно писать и подписывать что-то – это уже хороший признак, свидетельствующий о частичной реабилитации, как социальной, так и личной", – сказал Звонков.

Он добавил, что для восстановления мозгу гонщика необходимы регулярные тренировки и внимание. По словам врача, если состояние Шумахера после травмы изменилось в положительную сторону, то это произошло благодаря упорному труду, приему лекарств и физиотерапии. Однако он усомнился в том, что автогонщик когда-нибудь снова сможет сесть за руль даже обычного автомобиля.

В 2013 году Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Гонщик ударился головой, упав во время спуска.

В 2018 году в СМИ появилась информация об улучшении его состояния. Сообщалось, что он больше не прикован к постели и не нуждается в искусственной вентиляции легких. В 2019 году немец прошел курс экспериментального лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Стало известно, что там ему делали переливание крови, в которой содержались стволовые клетки.

Позже его брат рассказал, что состояние Шумахера значительно улучшилось благодаря современной медицине, хотя его состояние уже никогда не будет прежним. По информации источника, в 2024 году автогонщик даже посетил свадьбу своей дочери.

