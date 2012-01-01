Дочь гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера впервые стала мамой, а спортсмен – дедушкой. Что известно о состоянии здоровья легенды, расскажет Москва 24.

"Наши сердца полны больше, чем когда-либо"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Gina Schumacher

56-летний немецкий автогонщик и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой. Его дочь Джина-Мария рассказала в соцсетях, что 29 марта родила девочку, которую назвали Милли.

"Наши сердца полны больше, чем когда-либо. Мы невероятно счастливы, что ты есть в нашей жизни", – поделилась с подписчиками дочь Шумахера.

Джина объявила о своей беременности в декабре прошлого года. Наследница гонщика выложила снимок на поле со связкой розовых воздушных шаров и крошечными сапогами для верховой езды.

"Мой новый наездник. Появится в апреле 2025 года", – подписала фото Джина-Мария.

Новость о пополнении в семье стала настоящим праздником на фоне печальных сообщений об ухудшающемся здоровье спортсмена. В декабре 2013 года немецкий гонщик упал во время катания на лыжах в Альпах и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

27 марта друг Михаэля Шумахера, немецкий корреспондент Феликс Горнер рассказал журналистам о самочувствии легенды "Формулы 1". По его словам, здоровье Михаэля ухудшается.





Феликс Горнер друг Михаэля Шумахера Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. Он больше не может выражать свои мысли вербально.

Горнер также добавил, что сейчас к спортсмену допущены только родные и близкие, всего – не более 20 человек. За Михаэлем организован круглосуточный уход.

"Общается только глазами"

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi

Шумахер считается одним из величайших гонщиков в истории "Формулы-1". Он семь раз становился чемпионом мира, а также установил несколько рекордов, которые не побиты до сих пор (например, Михаэль проехал 77 самых быстрых кругов за всю карьеру). Его сын Мик Шумахер продолжил дело отца и тоже стал гонщиком.

Михаэль завершил профессиональную карьеру в 2012 году, а в конце 2013-го в Альпах произошла трагедия. Гонщик катался на лыжах с сыном Миком и выехал за пределы трассы. По данным СМИ, проехав около 20 метров по неподготовленному склону, спортсмен наткнулся на препятствие, незаметное под снегом и при падении ударился головой о выступ скалы. СМИ со ссылкой на слова врачей сообщали, что если бы не шлем, который раскололся от сильного удара, спортсмен бы скончался на месте.

Шумахеру провели две операции и ввели в искусственную кому. В июне 2014 года его состояние удалось стабилизировать, Михаэль пришел в сознание, и его перевели домой. С тех пор он не появлялся на публике, а в прессу не просочилось ни единого снимка гонщика.

Супруга спортсмена Коринна, на которой он женился в 1995 году, тщательно охраняет мужа от любопытных папарацци, хранит в тайне состояние его здоровья и очень дозированно выдает журналистам информацию о гонщике. Пресса отмечала, что данных о Шумахере поступает мало, и они, как правило, противоречивы.

Например, в 2018 году СМИ сообщили о том, что Михаэлю стало лучше, он якобы уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. А в 2020-м Элизабетта Грегорачи, экс-супруга бывшего руководителя команды Формулы-1 Флавио Бриаторе, рассказывала журналистам, что Шумахер общается только с помощью глаз.





Элизабетта Грегорачи экс-супруга бывшего руководителя команды "Формулы-1" Флавио Бриаторе Он не разговаривает, общается только глазами. К нему допускают лишь троих человек, только они могут увидеть Шумахера. Семья переехала в Испанию, где Коринна организовала дома условия, похожие на больницу. Машина, которая управляется движением глаз, – его единственный способ общения. Только так можно понять, в сознании ли Михаэль.

В сентябре 2021 года в документальном фильме Netflix жена и сын Шумахера подтвердили, что он не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться.

При этом в сентябре прошлого года распространились слухи, что Михаэль посетил свадьбу дочери Джины. Однако друг семьи и бывший гонщик "Формулы-1" Джонни Херберт опроверг эту информацию.