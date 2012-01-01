СМИ: Брюс Уиллис лишился речи на фоне прогрессирующей деменции

В СМИ активно распространяется информация о том, что Брюс Уиллис больше не может разговаривать. Что известно о здоровье звезды Голливуда на данный момент – в материале Москвы 24.

"Почему он, почему мы?"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Scout Willis

7 февраля в Сети появилась информация, что 69-летний голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий от лобно-височной деменции, больше не может разговаривать. Многие СМИ сообщили об этом со ссылкой на соцсети дочери звезды, 31-летней Таллулы. О том, что Брюс почти не разговаривает, еще в октябре 2024 года сообщал и коллега звезды, режиссер Гленн Гордон Карон. В интервью New York Post он заявил, что навещает Уиллиса каждый месяц и наблюдает, как меняется состояние актера.



Гленн Гордон Карон режиссер Он неразговорчив... Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс.

При этом 3 февраля старшая наследница Брюса, 36-летняя Румер, в программе Loose Women сообщала, что 69-летний актер чувствует себя отлично, а их семья крепко сплотилась за последнее время.

"Он в хорошей форме. У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья", – заявила девушка.

К слову, бывшая супруга актера Деми Мур и три их общие дочери Румер, Скаут и Таллула часто навещают Уиллиса и поддерживают теплые отношения с нынешней семьей "крепкого орешка" – женой Эммой Хеминг и их двумя дочками. На днях в интервью Variety 62-летняя обладательница "Золотого глобуса" и номинантка на "Оскар" призналась, что видится с Брюсом еженедельно.

"Мы всегда будем семьей, просто в другой форме. У меня никогда не возникало вопросов. Я навещаю его, потому что разве это не то, что вы делаете для людей, которых любите? Я надеюсь, что это воодушевит других людей, которые увидят, что есть иной способ вести дела. Жизнь после развода существует", – рассказала Деми.

Последние пару лет актер почти не покидает территорию своего особняка. Однако 17 января этого года Брюс решился это сделать, чтобы встретиться с пожарными, которые боролись с огнем на территории Лос-Анджелеса. Жена голливудской звезды Эмма Хеминг выложила видео в социальных сетях, где Уиллис жмет руки спасателям.



Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Emma Heming Willis

А 30 декабря супруга актера трогательно поздравила мужа с 17-й годовщиной свадьбы в своем блоге.





Эмма Хеминг жена Брюса Уиллиса 17 лет нам. Раньше годовщины приносили волнение – теперь, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть на сердце и пустоту в душе. Я даю себе 30 минут, чтобы поразмышлять над вопросом: "Почему он, почему мы", – чтобы прочувствовать гнев и горе. Затем я стряхиваю это и возвращаюсь к тому, что есть. А то, что есть… Это безусловная любовь. Я чувствую себя благословенной, зная это.

Ранее, 24 декабря, Эмма делилась с подписчиками архивными кадрами, где Брюс поет и улыбается. Супруга звезды не раз говорила, что пытается находить радость даже в такие тяжелые времена, которые сейчас переживает ее семья.

"Я пытаюсь найти баланс между горем и печалью, которые я чувствую, но найти радость можно в каждом моменте. Однако эта болезнь хроническая, прогрессирующая и неизлечимая. Лекарства от нее нет", – заявляла Эмма журналистам издания Town & Country.

Состояние ухудшается

В феврале 2023 года у артиста диагностировали лобно-височную деменцию. Заболевание постепенно приводит к потере когнитивных способностей.

Артист начал сталкиваться с симптомами еще за несколько лет до постановки диагноза. Некоторое время Уиллис был вынужден сниматься с наушником: по информации журналистов, ему диктовали текст, который он должен был произнести в кадре, так как у него нередко возникали проблемы с памятью. А в 2021 году Брюс принял решение завершить актерскую карьеру.

"Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила", – написала тогда в своем блоге его жена Эмма Хеминг.

Последнее время западные СМИ периодически сообщают об ухудшении состояния здоровья звезды. Подобная информация появлялась, например, в сентябре 2024 года. Тогда журналисты писали, что Брюс, которому в марте должно исполниться 70 лет, с трудом может ходить и не всегда узнает родных.