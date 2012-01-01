Деми Мур рассказала о состоянии страдающего от деменции Брюса Уиллиса

Актер Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией: последние новости о его болезни рассказала бывшая супруга артиста Деми Мур. Ранее СМИ писали, что самочувствие звезды Голливуда ухудшилось и он может не дожить до своего юбилея. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Важно это принимать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Demi Moore

В октябре Деми Мур появилась на Международном кинофестивале в Хэмптоне, где получила награду за достижения в актерской карьере. Там звезда фильма "Привидение" рассказала о состоянии экс-супруга, актера Брюса Уиллиса, с новой семьей которого она поддерживает тесный контакт. Ранее у артиста обнаружили афазию – одну из форм деменции, из-за которой начинаются проблемы с речью, чтением и письмом.

По словам Деми Мур, она была в гостях у бывшего мужа за несколько дней до премии. Вместе с ней навестить Брюса приехала их внучка Луэтта. Актриса отметила, что актер находится в стабильном состоянии.





Деми Мур актриса Знаете, я уже говорила это ранее. Болезнь – это именно то, чем она является. И я думаю, действительно важно глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен.

Актриса также призвала тех, кто столкнулся с болезнью близких, не цепляться за прошлое и принимать родных такими, какие они есть в конкретный момент времени.

"Если вы держитесь за прошлое, живете тем, что было когда-то, вы обречены на провал", – подчеркнула она.

С каждым годом хуже?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tallulah willis

Проблемы со здоровьем у Брюса Уиллиса начались несколько лет назад. СМИ писали, что некоторое время он был вынужден сниматься с наушником в ухе. По информации журналистов, актеру диктовали текст прямо на съемочной площадке, потому что у него нередко возникали проблемы с памятью.

Брюса начали активно критиковать за плохую работу в фильмах. В феврале 2022 года на антипремии "Золотая малина" для него даже сделали специальную номинацию "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года", куда вошли восемь его работ за последний год.

Однако спустя месяц близкие звезды рассказали, что врачи обнаружили у него афазию. Вместе с этим супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис в своих социальных сетях рассказала о решении Брюса завершить карьеру.





Эмма Хеминг-Уиллис жена Брюса Уиллиса Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила.

Уже в 2023 году СМИ писали, что у актера выявили еще одно серьезное заболевание – лобно-височную деменцию. Сообщалось, что она приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Супруга Уиллиса также отмечала, что на сегодняшний день нет каких-либо методов лечения болезни. Тогда же Деми Мур призналась, что бывший муж, с которым они прожили 13 лет, больше не узнает ее.

В сентябре этого года СМИ сообщали, что состояние актера ухудшается. В частности, RadarOnline писал, что в последнее время Брюс Уиллис почти не может ходить самостоятельно, поэтому везде находится в сопровождении ассистента или охранника, а если и ездит в машине, то только на пассажирском сиденье.

В марте 2025 года Брюсу Уиллису должно исполниться 70 лет. Однако близкие переживают, что он может не дожить до юбилея. По словам источников, семья уже "готовится к неизбежному".

