In Touch Weekly: семья Брюса Уиллиса боится, что он не доживет до юбилея

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Родные голливудского актера Брюса Уиллиса обеспокоены тем, что он может не дожить до своего 70-летия из-за прогрессирующей деменции. Об этом сообщает журнал In Touch Weekly.

"Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом", – поделился инсайдер.

Брюсу Уиллису исполнится 70 лет 19 марта 2025 года.

Уиллис завершил карьеру в марте 2022 года из-за диагностированной афазии (расстройство речи). Он признавался, что ему тяжело давалось запоминание сценариев, из-за чего съемочный процесс замедлялся.

В феврале 2023-го актеру поставили диагноз "лобно-височную деменцию". Его жена, Эмма Хеминг, сообщила, что лечения от заболевания сейчас нет. В конце сентября она рассказала о прогрессировании диагноза супруга.

