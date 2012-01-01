Поклонники заподозрили у Тома Хэнкса болезнь Паркинсона

Очередное появление Тома Хэнкса на ТВ обеспокоило поклонников: они обратили внимание на трясущиеся руки голливудской звезды. В свою очередь, 73-летний Фил Коллинз тоже расстроил фанатов недавним признанием. Подробнее – в материале Москвы 24.

Том Хэнкс

Фото: Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

21 декабря 68-летний актер стал гостем программы Saturday Night Live. Однако появление звезды на экране озадачило фанатов. Один из пользователей оставил комментарий под постом в официальном аккаунте SNL в соцсетях: "У Тома Хэнкса трясутся руки?" Тревога передалась и другим комментаторам: "Я тоже это заметила! И теперь я беспокоюсь".

Впервые фанаты заметили у актера эту проблему еще в 2022 году на премьере фильма "Элвис" в Австралии. Хэнкс держал микрофон в правой руке, которая почти сразу начала трястись, и ему пришлось придерживать ее левой. Артист пытался несколько раз поправить микрофон и переложить его в другую руку, но дрожь не проходила.

Тогда же доктор Стюарт Фишер прокомментировал изданию Daily Mail видео с Хэнксом. Специалист заявил, что подобная дрожь в руках может быть ранним проявлением болезни Паркинсона. Недуг способен прогрессировать в течение месяцев или даже лет. Впрочем, некоторые полагают, что причиной тремора мог стать диабет второго типа, который Тому диагностировали еще в 2013 году. При этом сам актер никак не комментировал свое состояние.

Фил Коллинз

Фото: Scott Legato/Getty Images

18 декабря тревожными новостями о своем здоровье поделился ударник и вокалист культовой группы 1970-х Genesis Фил Коллинз. 73-летний музыкант выпустил документальный фильм "Фил Коллинз: Первый барабанщик", в котором откровенно рассказал об обратной стороне популярности. За десятилетия концертной деятельности его руки пострадали настолько, что в марте 2022 года ему пришлось отказаться от игры на барабанах.





Фил Коллинз певец, барабанщик, автор песен Я всю свою жизнь играл на ударных. И то, что я вдруг не могу этим заниматься, – чистый шок. Если я не смогу делать то, что делал, так же хорошо, как раньше, то я лучше расслаблюсь и не буду делать вообще ничего. Однако, если однажды я проснусь и смогу держать в руках хотя бы палочки, тогда я все же попробую продолжить.

Коллинз также отметил, что "истратил все свое топливо", ведь в молодости все музыканты считают себя несокрушимыми, никто из них не готов к подобному исходу, но годы берут свое.

Брюс Уиллис

Фото: Rich Fury/Getty Images

В феврале прошлого года стало известно, что у "крепкого орешка" лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Выяснилось, что артист боролся с недугом уже несколько лет. Некоторое время Брюс был вынужден сниматься с наушником, а в 2021 году принял решение завершить актерскую карьеру.

В сентябре этого года появилась информация, что состояние актера ухудшилось: он с трудом может ходить и редко выбирается на улицу. Поэтому поклонники звезды гадают, сможет ли 69-летний Уиллис присутствовать на свадьбе младшей дочери от бывшей жены Деми Мур, 30-летней Таллулы, которая 24 декабря объявила о помолвке в соцсетях и показала кольцо.

Близкие стараются много времени проводить с Брюсом. 24 декабря 33-летняя дочь звезды Скаут опубликовала в личном блоге трогательное видео: в кадре она нежно обнимает отца, а он в ответ крепко прижимает дочь к себе.

А на днях жена знаменитости, Эмма Хэминг Уиллис, поделилась с подписчиками фотографиями тяжелобольного мужа с общими детьми, 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном снимке актер играл с ними в гольф, а на другом сидел в ресторане. Также супруга Уиллиса выложила видео, где артист позировал на фоне загородного дома.