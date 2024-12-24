ITW: семья Брюса Уиллиса рассказала о своих надеждах на рождественское чудо

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Семья актера Брюса Уиллиса планирует собраться вместе на особенное празднование Рождества. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале издания, родные актера молятся о чуде и надеются, что лекарство от лобно-височной деменции может быть найдено еще при его жизни.

"Сейчас они, в основном, сосредоточены на том, чтобы хорошо проводить с ним время, пока это еще возможно. На данный момент каждая секунда связи с ним – особенная", – отметил собеседник издания.

Между тем дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула объявила о помолвке с музыкантом Джастином Эйси.

"Каждый день с Джастином Эйси", – написала она в своих социальных сетях, опубликовав пост с кольцом.

Девушка уже активно принимает поздравления от близких и подписчиков, пишет PeopleTalk. Сестры девушки поздравили ее в соцсетях.

Проблемы со здоровьем у Брюса Уиллиса начались несколько лет назад. СМИ писали, что некоторое время он был вынужден сниматься с наушником в ухе. По информации журналистов, актеру диктовали текст прямо на съемочной площадке. В 2021 году его супруга рассказала о решении Уиллиса завершить карьеру.

В 2023 году в СМИ появилась информация, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Сообщалось, что она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В сентябре этого года стало известно, что состояние актера ухудшилось. В частности, журналисты писали, что в последнее время Уиллис почти не может ходить самостоятельно, поэтому везде находится в сопровождении ассистента или охранника.

В марте 2025 года актеру должно исполниться 70 лет. Однако близкие переживают, что он может не дожить до юбилея. По словам источников, семья уже "готовится к неизбежному".