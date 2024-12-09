Чемпион "Формулы-1" отправлен на общественные работы в Руанду

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Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен отправлен на общественные работы в Руанду в рамках наказания за нецензурную брань на пресс-конференции после Гран-при в Сингапуре. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на пресс-службу Международной автомобильной федерации (FIA).

Таким образом, награду за чемпионство ему вручат в столице Руанды Кигали. Во время поездки гонщик должен будет поработать с молодыми спортсменами на бюджетном кросс-каре.

В конце ноября Ферстаппен финишировал пятым на 22-м этапе "Формулы-1" в Лас-Вегасе, набрав в общем 403 очка, и досрочно стал победителем чемпионата в текущем сезоне.

Таким образом, гонщик четвертый раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", став шестым пилотом, который смог достичь подобного достижения. Рекорд принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону, у которых по семь чемпионских титулов.

