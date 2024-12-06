Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Ферстаппен сообщил, что станет отцом

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxverstappen1

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен и четырехкратный чемпион "Формулы-1" впервые станет отцом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в соцсетях спортсмена.

"Мини Ферстаппен-Пике уже в пути. Мы не можем нарадоваться нашему маленькому чуду", – заявил он вместе со своей возлюбленной.

Пилот с 2020 года встречается с моделью Келли Пике, у которой уже есть дочь Пенелопа от российского гонщика Даниила Квята. Девочка родилась 28 июля 2019 года, а через пару месяцев пара рассталась.

В конце ноября Ферстаппен финишировал пятым на 22-м этапе "Формулы-1" в Лас-Вегасе, набрав в общем 403 очка и досрочно став победителем чемпионата в текущем сезоне.

Таким образом, гонщик четвертый раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", став шестым пилотом, который смог достичь подобного достижения. Рекорд принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону, у которых по семь чемпионских титулов.

