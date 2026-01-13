Президент Южной Кореи и премьер Японии исполнили песню BTS на барабанах

Фото: Issei Kato/Pool Photo via AP

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и премьер-министр Японии Санаэ Такаити сыграли на барабанах популярную песню южнокорейской группы BTS – Dynamite. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера на официальном сайте.

На встрече политики появились в одежде синего цвета, на которой были изображены их имена и государственные флаги обеих стран. Барабанные установки японского производства для совместного исполнения подготовили заранее.

"Это мероприятие, специально подготовленное Японией для символической демонстрации синергии и близости между двумя лидерами, представляло собой программу, в рамках которой оба лидера вместе исполнили песни Golden из "Кей-поп-охотниц на демонов" и Dynamite группы BTS", – говорится в сообщении.

Глава Южной Кореи признался, что с детства мечтал научиться играть на барабанах и наконец желание претворилось в жизнь. По итогам встречи премьер Японии подарила южнокорейскому лидеру барабанные палочки.

Ранее в МИД РФ назвали аномалией отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. В ведомстве отметили, что Россия активно наращивает с Азиатско-Тихоокеанским регионом транспортные связи, включая авиа- и железнодорожное сообщение, в данном направлении заметно увеличился туристический поток.