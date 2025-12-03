Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 05:48

Политика

Президент Южной Кореи считает важными отношения с Россией

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Chung Sung-Jun

Южная Корея считает важными отношения с Россией и будет поддерживать коммуникацию с Москвой, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

Он добавил, что власти страны рассчитывают на скорое завершение украинского конфликта. По словам Ли Чжэ Мена, Сеул принимает участие в международных санкциях против России, поскольку считает проведение СВО нарушением международного права.

Ранее в МИД РФ назвали аномалией отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. В ведомстве отметили, что Россия активно наращивает с Азиатско-Тихоокеанским регионом транспортные связи, включая авиа- и железнодорожное сообщение, в данном направлении заметно увеличился туристический поток.

По информации СМИ, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил РФ создать "благоприятные условия для работы южнокорейских компаний", которые сохраняют присутствие в России. Встреча министров состоялась во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Прямые авиарейсы могут возобновить между Россией и Южной Кореей

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика