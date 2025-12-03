Президент Южной Кореи считает важными отношения с Россией

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Chung Sung-Jun

Южная Корея считает важными отношения с Россией и будет поддерживать коммуникацию с Москвой, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

Он добавил, что власти страны рассчитывают на скорое завершение украинского конфликта. По словам Ли Чжэ Мена, Сеул принимает участие в международных санкциях против России, поскольку считает проведение СВО нарушением международного права.

Ранее в МИД РФ назвали аномалией отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. В ведомстве отметили, что Россия активно наращивает с Азиатско-Тихоокеанским регионом транспортные связи, включая авиа- и железнодорожное сообщение, в данном направлении заметно увеличился туристический поток.

По информации СМИ, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил РФ создать "благоприятные условия для работы южнокорейских компаний", которые сохраняют присутствие в России. Встреча министров состоялась во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.