В МИД РФ посчитали аномалией отсутствие прямых рейсов с Южной Кореей

Отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей – аномалия, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Замминистра подчеркнул, что между Москвой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) стремительно растет товарооборот. Кроме того, новые транспортно-логистические транзитные маршруты проходят через российскую территорию. При этом они "дешевле и быстрее" своих аналогов, а также открывают между партнерами новые возможности для укрепления взаимодействия.

Панкин добавил, что Россия активно наращивает с АТР транспортные связи, включая авиа– и железнодорожное сообщение, в данном направлении заметно увеличился туристический поток. На этом фоне отсутствие прямых авиарейсов с Южной Кореей выглядит как аномалия.

"Попыткой следовать в фарватере антироссийской политики Запада по так и нереализованной изоляции нашей страны. Впрочем, это вопрос двусторонних отношений, а не предмет тех обсуждений, которые мы ведем на многосторонней площадке АТЭС", – заключил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что МИД России начал консультации по восстановлению авиасообщений между РФ и Японией. Переговоры ведутся между авиакомпаниями двух стран, но окончательно решение зависит от японской позиции. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что вероятность прямого авиасообщения между странами – нулевая. По его словам, россияне составляют менее 1% от турпотока.

При этом возможность возобновления авиасообщения с Южной Кореей эксперт оценил в 30%. На это влияет сразу несколько причин – Сеул скорее дружественен Москве и сильно зависит от турпотока из РФ.

