АТОР опровергла информацию об отказе россиянам во въезде в Южную Корею

Фото: 123RF/s5015726

Информация о том, что россиянам массово отказывают во въезде в Южную Корею, не соответствует действительности. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК) в Москве.

Ранее в СМИ распространилась информация, что многих туристов из России не пускают в Южную Корею. Но никаких подтверждений, что это массовая история в отношении россиян, нет, указали в ассоциации.

"В турофисе страны в Москве уточнили, что 8 октября связывались со всеми туроператорами, активно продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов", – говорится в сообщении АТОР.

В НОТК рассказали, что ни у кого из туристов нет проблем на корейской границе, несмотря на то что сейчас людей в страну едет очень много из-за высокого сезона – цветет красный клен. Они призвали не доверять непроверенной информации.

Ранее в АТОР рассказали, что из-за периода цветения красного клена в Москве образовалась большая очередь за визами в Японию. Чаще всего россияне посещают страну в это время и весной, когда цветет сакура. В ассоциации уточнили, что в Японию отправляются сотни тысяч граждан России.