АТОР опровергла запрет на поездки россиян в семь стран Европы

Фото: depositphotos/d.travnikov

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла распространившуюся в Сети информацию о том, что итальянская сторона стала выдавать россиянам шенгенские визы с запретом на въезд в семь стран Европы.

Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на SHOT, недавно российские туристы получили шенгенскую визу в Италию. Но в документе они заметили пометку, в которой было указано, что не могут въехать в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

Путешественники отметили, что эти государства не пустят на свою территорию даже тех россиян, которые въезжают транзитным способом. Также туристы обратили внимание, что во время поездок на поезде визы проверяют контролеры. В свою очередь, в аэропортах система автоматически не допускает граждан России к рейсам в вышеперечисленные страны.

При этом в некоторых случаях список стран, куда россияне не могут въехать по шенгенской визе, отличается. В частности, несколько путешественников могли проезжать в страны Прибалтики. В визовом центре СМИ сообщили, что с такими ограничениями они сталкиваются впервые.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может ввести ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Однако несколько стран Евросоюза заблокировали эту инициативу.

В список стран, которые не поддержали данную идею, вошли Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. При этом Кипр, 10% населения которого имеет российский паспорт, не выступил против этой инициативы. СМИ отметили, что эти страны сильно зависят от большого турпотока.

