Россиянин не смог попасть в Китай из-за турецких штампов в паспорте

Пограничники отказали россиянину во въезде в Китай из-за отметок о посещении Турции в заграничном паспорте, сообщает News.ru со ссылкой на TourDom.

Инцидент произошел на пограничном контроле, когда турист показывал документы. По официальным данным, причиной стали технические особенности проставления турецких штампов, так как, по мнению пограничников, они выглядели недостаточно четко.

В то же время указывается, что китайские пограничные службы уже отказывали во въезде российским гражданам, которые находились на территории Турции более 28 дней. Однако в этом случае турист совершал в страну три краткосрочные поездки. Разбирательство инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что с 1 октября власти США введут так называемый сбор за визовую добросовестность. Он составит не менее 250 долларов, при этом министерство внутренней безопасности страны может увеличить эту сумму по своему усмотрению.

Нововведение затронет большинство заявителей на неиммиграционные визы: туристов, деловых путешественников, иностранных студентов и других краткосрочных посетителей.

