США введут новый визовый сбор "за добросовестность"

Фото: depositphotos/id1974

Власти США с 1 октября введут новый обязательный сбор за оформление визы, так называемый сбор за визовую добросовестность – Visa Integrity Fee. Об этом сообщает РБК.

Размер сбора составит не менее 250 долларов, однако министерство внутренней безопасности США может увеличить эту сумму по своему усмотрению. Нововведение затронет большинство заявителей на неиммиграционные визы: туристов, деловых путешественников, иностранных студентов и других краткосрочных посетителей.

Сбор будет взиматься сверх стандартной консульской пошлины, которая на сегодняшний день составляет 185 долларов. По мнению экспертов, с учетом новых правил деловые и туристические визы подорожают до порядка 435 долларов на человека, не считая перелета и места проживания. Исключением будут путешественники из стран, которые участвуют в программе безвизового въезда – Visa Waiver Program.

Заявители будут оплачивать новый сбор в момент оформления визы. После завершения поездки путешественники, не нарушившие визовый режим, могут рассчитывать на возврат уплаченной суммы.

Ранее СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции, которые продвигает Еврокомиссия, предполагают ограничения услуг, напрямую связанных с туризмом в России. При этом не уточнялось, какие конкретно услуги имеются в виду.

Однако несколько стран Евросоюза заблокировали инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила ограничить выдачу виз для россиян. В список стран, которые не поддержали данную идею, вошли Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.