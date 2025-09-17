В АТОР объяснили большие очереди за японскими визами в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Огромная очередь в Москве за визами в Японию образовалась из-за периода цветения красного клена в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артура Мурадяна.

Он объяснил, что россияне массово получают визы в Японию два раза в год – весной, когда цветет сакура и начинается туристический сезон, а также осенью, когда завершается туристический сезон и цветет красный клен.

"Это явление мы наблюдаем последние годы с учетом доступности Японии с точки зрения логистики и ее лояльных визовых правил", – добавил Мурадян, отметив растущий интерес россиян к данному направлению.

По словам вице-президента АТОР, в Японию отправляются сотни тысяч граждан России.

Ранее Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Он будет действовать для граждан, имеющих обычные паспорта. Они смогут посещать КНР без оформления визы сроком до 30 дней.

Владимир Путин назвал данное решение приятным и неожиданным. Он пообещал дать зеркальный ответ КНР на введение безвизового режима. По словам Путина, это приведет к росту поездок и будет способствовать развитию бизнеса, а также деловых и личных контактов.

