Египет предложил России расширить географию туризма

Египет предложил расширить географию туризма из России. В Каире заинтересованы в развитии отношений в сфере туризма с Москвой, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Делегация во главе с Оверчуком посетила Египет в начале недели. Дипломаты провели переговоры с премьер-министром, главой МИД и прочими чиновниками страны.

В ходе встречи, в частности, обсуждался туризм. По словам Оверчука, 15% доходов туристической отрасли Египта получаются от российских туристов. В связи с этим Каир предложил расширить географию прямых авиаперелетов и использование египетских аэропортов, куда раньше не летали российские рейсы.

"Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе. Плюс есть определенные требования, которые мы предъявляем, – египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", – приводит РИА Новости слова Оверчука.

Китай 15 сентября ввел пробный безвизовый режим для россиян. Он будет действовать для граждан, имеющих обычные паспорта. Они смогут посещать КНР без оформления визы сроком до 30 дней. Данный режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Одновременно с этим, по данным СМИ, некоторые страны Евросоюза хотят полностью запретить въезд для российских туристов. Эту идею продвигают ряд наиболее воинственно настроенных стран. Однако введение соответствующей меры требует квалифицированного большинства голосов.