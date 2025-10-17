Посольство Японии откроет визовые центры в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии на своем официальном сайте.

Японское посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Такое решение было принято в связи с ростом числа заявок на визы от туристов из России. В дипмиссии считают, что подобная тенденция сохранится в ближайшее время.

В задачи визового центра будет входить прием документов, ввод данных, помощь в процессе их проверки, сбор за визу и возврат паспортов.

Открыть новый центр планируют в начале 2026 года. При этом его будущее местоположение на данный момент неизвестно.

Ранее власти США ввели новый обязательный сбор за оформление визы, который получил название "за визовую добросовестность" – Visa Integrity Fee. Его размер составляет не менее 250 долларов.

Нововведение затрагивает большинство заявителей на неиммиграционные визы: туристов, деловых путешественников, иностранных студентов и других краткосрочных гостей страны.