17 октября, 07:31Политика
Посольство Японии откроет визовые центры в РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии на своем официальном сайте.
Японское посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Такое решение было принято в связи с ростом числа заявок на визы от туристов из России. В дипмиссии считают, что подобная тенденция сохранится в ближайшее время.
В задачи визового центра будет входить прием документов, ввод данных, помощь в процессе их проверки, сбор за визу и возврат паспортов.
Открыть новый центр планируют в начале 2026 года. При этом его будущее местоположение на данный момент неизвестно.
Ранее власти США ввели новый обязательный сбор за оформление визы, который получил название "за визовую добросовестность" – Visa Integrity Fee. Его размер составляет не менее 250 долларов.
Нововведение затрагивает большинство заявителей на неиммиграционные визы: туристов, деловых путешественников, иностранных студентов и других краткосрочных гостей страны.
