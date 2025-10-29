В России назвали нулевой вероятность возобновления авиасообщения с Японией

Фото: depositphotos/Shebeko

Вероятность восстановления прямого авиасообщения с Японией оценивается как нулевая из-за отношений между Москвой и Токио, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24.

Ранее МИД России сообщил о начале консультаций по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и Японией. В настоящее время переговоры ведутся между авиакомпаниями двух стран, однако окончательное решение зависит от позиции Токио, утверждали в министерстве.

"Для Японии россияне составляют менее 1% от общего турпотока, поэтому у них даже нет смысла думать о прямых рейсах", – уверен Мкртчян.

При этом возможность возобновления авиасообщения с Южной Кореей эксперт оценил в 30%. На это влияет сразу несколько причин – Сеул скорее дружественен Москве и сильно зависит от турпотока из РФ. Также для посещения республики россиянам не требуется виза.

"В случае возобновления сообщения мы ожидаем резкого роста турпотоков, в первую очередь из городов Сибири и Дальнего Востока", – указал представитель Альянса.

При этом Южная Корея заинтересована в возобновлении авиасообщения не только из-за туристов, но и из-за бизнеса. Мкртчян пояснил, что сейчас почти весь российский бизнес перешел с южнокорейского рынка на китайский.

"Речь идет о сотнях миллионов долларов. Южная Корея выстраивала эти отношения много лет и не хочет терять все за 2–4 года. Сейчас поставки идут через серые схемы, но нужны белые, и авиасообщение – это то, что нужно обеим странам", – считает специалист.

В связи с этим, по его мнению, около 50% пассажиров при перелетах из Москвы в Сеул составят именно бизнес-путешественники. В то же время отдых для семьи из столицы в Южной Корее окажется недешевым, так как билет туда и обратно обойдется минимум в 60 тысяч рублей на человека. Таким образом, перелет на семью составит около 200 тысяч рублей.

"Для жителей Владивостока, например, билет будет стоить около 20 тысяч рублей туда-обратно, и отдых в Южной Корее для них может выйти даже дешевле, чем в Сочи или Крыму", – добавил Мкртчян.

В настоящее время россияне добираются до страны при помощи пересадок через Китай, Турцию или ОАЭ. При этом на данный момент поток туристов в Японию выше, но если откроются прямые рейсы в Корею, то баланс сместится, уверен специалист.

"Несмотря на отсутствие прямых рейсов, туристический потенциал Японии огромен. Страна предлагает обширную и интереснейшую экскурсионную программу, бесконечно богата своими традициями и природными красотами. Помимо Токио, достаточно упомянуть Фудзияму, древнюю столицу Киото или Йокогаму – там есть что посмотреть. На островах, например, Окинаве, доступен потрясающий пляжный отдых", – обратил внимание вице-президент АТА.

По его мнению, россияне продолжают активно посещать Японию даже без прямого авиасообщения именно по этой причине. Мкртчян также напомнил, что в культурном плане Япония и Южная Корея абсолютно безопасны и светски – правила поведения там такие же, как в Москве, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о планах Японии открыть в России новые визовые центры. Также японское посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Такое решение было принято в связи с ростом числа заявок на визы от российских туристов. Открыть новый центр планируют в начале 2026 года.