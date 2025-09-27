Yonhap: Южная Корея попросила Лаврова защитить ее компании

Фото: depositphotos/nattanai

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил РФ создать "благоприятные условия для работы южнокорейских компаний", которые сохраняют присутствие в России. Об этом сообщает Yonhap.

Уточняется, что встреча министров состоялась во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Южнокорейский министр заявил, что Сеул стремится к миру и стабильности с помощью укрепления доверия и снижения напряженности.

При этом глава МИД Южной Кореи призвал РФ остановить военное сотрудничество с КНДР. Лавров в ответ на это указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их союзников.

Стороны договорились поддерживать связь. По данным СМИ, эта встреча стала первыми официальными двусторонними переговорами министров с начала СВО.

Ранее стало известно, что Россия в январе – августе текущего года резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимальных с 2021 года значений. За восемь месяцев компании из России ввезли из Южной Кореи автомобилей на 618,7 миллиона долларов. Это в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

