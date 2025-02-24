Южная Корея отменила санкции на поставку медоборудования в Россию

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Южная Корея решила отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом сообщило южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов.

"Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от (необходимости получения. – Прим. ред.) индивидуальных разрешений", – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует телеканал MTN.

Антироссийские ограничения в части экспорта данного оборудования будут отменены с 28 февраля. С этого дня в Россию можно будет поставлять медоборудование, которое носит гуманитарный характер, а вероятность его использования в военных целях является относительно небольшой.

В пример приводятся рентгеновские аппараты и оборудование для создания рентгенографических снимков. При их экспорте будет достаточно предоставить обычные документы на поставку за рубеж. При этом в отношении прочих товаров, подпавших ранее под антироссийские ограничения, все еще необходимо получать разрешения на экспорт.

Журналисты отметили, что местные предприниматели жаловались на индивидуальные разрешения на экспорт ноутбуков и смартфонов, из-за чего многие экспортеры предпочитали продолжать поставки товаров на российский рынок через третьи страны, однако это увеличило расходы на логистику и оплату услуг посредников.

Ряд компаний надеются на дальнейшие послабления ограничений на другие товарные группы. При этом представитель южнокорейского Минпромторга отметил, что снятие ограничений является аналогом мер гуманитарного характера, ранее вводившихся США. Чиновник указал, что дальнейшая отмена санкций со стороны Южной Кореи будет зависеть от критериев международного сообщества.

В это же время Великобритания расширила санкционный список против России еще на 107 позиций. Под рестрикции в том числе подпали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, гендир "Акрон Холдинга" Павел Морозов, бизнесмен Роман Троценко, банкир Игорь Ким, гендир "Царьграда" Наталья Тюрина.

