Британия расширила антироссийские санкции

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Лондон расширил санкционный список против Москвы на 107 позиций, в том числе 40 судов, соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Под санкции подпали председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин, сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, гендир "Акрон Холдинга" Павел Морозов, бизнесмен Роман Троценко, банкир Игорь Ким, гендир "Царьграда" Наталья Тюрина.

Кроме того, под рестрикции подпали автомобильная группа "Авилон", компания "Грант-Трейд" и ее глава Марата Мустафьева, группа компаний "Русская энергия" и "Сибантрацит", замминистра МЧС РФ Денис Попов, и другие.

До этого министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми сообщил, что новый пакет санкций стал самым масштабным за три года конфликта. Лэмми подчеркнул, что Британия намерена тесно сотрудничать с США и европейскими странами для достижения "устойчивого и справедливого мира". Он также назвал текущий период "критическим моментом" для Украины, Британии и всей Европы.

Между тем 24 февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В него были включены как новые экономические, так и персональные ограничения. В него вошли 48 физлиц и 35 организаций.

Кроме того, в рамках новых ограничений вводится запрет на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

В антироссийский пакет санкций вошел запрет на импорт из РФ первичного алюминия и на поставки в Россию программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи газа и нефти. Кроме того, пакет санкций запрещает экспорт игровых консолей, самолетов и авиационных технологий в РФ.

