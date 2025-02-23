Глава МИД Британии объявит о крупнейшем пакете санкций против России 24 февраля

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Великобритания объявит о самом масштабном пакете санкций против России за три года конфликта в понедельник, 24 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми, передает ТАСС.

"Сейчас самое время закрутить гайки", –отметил он.

Лэмми подчеркнул, что Великобритания намерена тесно сотрудничать с США и европейскими странами для достижения "устойчивого и справедливого мира". Он также назвал текущий период "критическим моментом" для Украины, Великобритании и всей Европы.

Ранее стало известно о разработке Евросоюзом 16-го пакета антироссийских санкций. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, в 16-й пакет санкций войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА. Об этом также говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас.

Кроме того, в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Под санкции подпадут и десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.

