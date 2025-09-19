Южная Корея нарастила экспорт автомобилей в Россию до максимума с 2021 года

Фото: ТАСС/AP/Hong Ki-won

Россия в январе – августе этого года резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимальных с 2021 года значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни.

За восемь месяцев компании из России ввезли из Южной Кореи автомобилей на 618,7 миллиона долларов. Это в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Больше всего в 2025 году российские компани ввезли автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5–3 литра и дизельным на 1,5–2,5 литра. Помимо этого, был небольшой импорт машин с бензиновым двигателем на 1–1,5 литра, а также до 1 литра.

Крупнейшими покупателями автомобилей из Южной Кореи в текущем году являются США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия в этом списке находится на 12-м месте.

Ранее стало известно, что производитель автомобилей из Южной Кореи KIA добавил Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. При этом в 2024 году компания подобных решений не принимала. По мнению экспертов, это свидетельствует о растущих ожиданиях окончания военного конфликта на Украине.

Вместе с тем Южная Корея почти вчетверо сократила поставки смартфонов в Россию в годовом выражении. По данным на март 2025 года, Россия импортировала телефонов из этой страны на 17 тысяч долларов, что стало минимумом с августа 2024 года.