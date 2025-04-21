РИА Новости: Южная Корея сократила поставки смартфонов в Россию до минимума

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Южная Корея почти вчетверо сократила поставки смартфонов в Россию в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейские статистические службы.

По результатам марта 2025 года Россия импортировала из Южной Кореи смартфонов на 17 тысяч долларов, что стало минимумом с августа 2024 года. Это в 3,7 раза меньше, чем в марте 2024 года, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале этого года.

При этом агентство отмечает, что еще в 2024 году месячные объемы импорта смартфонов могли достигать отметки 239 тысяч долларов. Всего же по итогам прошлого года поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию составили 814 тысяч долларов.

Согласно результатам недавнего исследования, жители России в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов. На втором месте оказались бренды из России и Белоруссии. За ними идет Южная Корея, далее следует техника из стран Евросоюза.

Также 15 апреля стало известно, что производитель автомобилей из Южной Кореи KIA добавил Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. При этом еще в 2024 году KIA не добавляла российский рынок в свой долгосрочный план продаж.

По мнению экспертов, это свидетельствует о растущих ожиданиях окончания военного конфликта на Украине после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа.