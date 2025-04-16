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16 апреля, 04:06

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РИА Новости: россияне в первом квартале 2025 года чаще всего покупали технику из Китая

Россияне в начале года чаще всего покупали технику из Китая – исследование

Фото: depositphotos/coffeekai

Жители России в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

На втором месте оказались бренды из России и Белоруссии. За ними идет Южная Корея, далее следует техника из стран Евросоюза.

В конце списка оказались бренды из США и Японии. По данным аналитиков, доли покупок такой техники в первом квартале этого года составили всего 4 и 5% соответственно.

Ранее эксперты выяснили, что ретейлеры в России начали снижать цены на товары в связи с укреплением рубля. К примеру, снижение цен было зафиксировано на Wildberries, в том числе подешевели телефоны китайских производителей. Кроме того, iPhone подешевел в среднем на 10–15%.

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