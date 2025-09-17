Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 04:16

Экономика

Товарооборот Японии и России сократился на 12,5% в августе

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот Японии и России в августе этого года сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 92,4 миллиарда иен (около 631 миллиона долларов). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные японского Минфина.

Импорт в Японию упал на 21,1%: главным фактором стало сокращение закупок российских СПГ и угля на 33,2 и 44,9% соответственно. При этом на энергоресурсы из России приходится свыше 56% всего японского импорта.

Экспорт в Россию увеличился в августе на 11,8%. В частности, поставки продовольственных товаров увеличились на 1478%, а экспорт легковых автомобилей – на 0,2%.

Ранее власти Японии расширили список антироссийских санкций, добавив в него 52 организации и 10 физлиц из России, а также три организации из Белоруссии. Под новые рестрикции подпали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, ОЭЗ "Алабуга", международный детский центр "Артек", автомобильный завод "Урал" и другие предприятия.

Помимо этого, в рамках новых санкций Япония снизила порог цены на импорт сырой нефти из России до 47,6 доллара за баррель. Вместе с тем Токио исходя из соображений энергобезопасности освободил от "потолка цен" нефть с проекта "Сахалин-2".

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика