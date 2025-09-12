Япония освободила от "потолка цен" нефть с проекта "Сахалин-2"

Фото: depositphotos/bashta

Япония исходя из соображений энергобезопасности освободила от "потолка цен" нефть с проекта "Сахалин-2". Об этом сказано в разъяснениях по поводу механизма ограничений, которые были обновлены японским МИД.

Ранее страна приняла решение снизить "потолок цен" на нефть с "Сахалина-2" с 60 до 47,6 долларов за баррель. При этом в рамках данного проекта японская сторона получает около 9% всего объема импорта сжиженного природного газа (СПГ), а на российский газ приходится около 3% всей электрогенерации.

Основным продуктом "Сахалина-2" является СПГ, а поставки нефти связаны исключительно с контрактами.

Япония ввела потолок цен на российскую нефть еще в 2022 году. При этом, как сообщали в японском МИД, он не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта "Сахалин-2".

