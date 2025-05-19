Reuters: ЕС предложит G7 снизить потолок цен на нефть из РФ до 50 долларов за баррель

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Евросоюз на текущей неделе, с 19 по 25 мая, предложит странам G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. – Прим. ред.) снизить потолок цен на поставляемую по морю нефть из России до 50 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Факт того, что подобное предложение уже готовится, подтвердил и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он не стал уточнять, до какого уровня может снизиться предельная цена на российскую нефть, но добавил, что такая мера может рассматриваться в контексте 18-го пакета антироссийских санкций.

"Я ожидаю интереса к этому вопросу также со стороны других партнеров по G7 и определенного обсуждения", – уточнил Домбровскис.

Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне 60 долларов за баррель с 2022 года. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 2023 года.

В мае 2025 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила 63 доллара за баррель. Такой показатель был достигнут впервые с 30 апреля текущего года.

