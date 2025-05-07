Цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила 63 доллара за баррель. Такой показатель достигнут впервые с 30 апреля, следует из данных площадки.

По состоянию на 10:36 по московскому времени цена на нефть этой марки с поставкой в июле текущего года выросла на 1,66%, и ее стоимость составила 63,07 доллара за баррель. Затем в 10:41 цена фьючерса выросла, и он торговался на уровне 63,14 доллара (плюс 1,77%).

Кроме того, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне 2025 года продемонстрировал рост на 0,91% и достиг цены 60,14 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть Brent 17 апреля превышала 67 долларов за баррель. Тогда цена выросла на 1,54% – до 67,08 доллара за баррель. Также фьючерс на нефть WTI вырос на 0,89%, до 63,78 доллара за баррель.

Ранее стоимость золота поднялась выше 3,4 тысячи долларов. Драгоценный металл торговался на уровне 3 400,4 доллара за тройскую унцию, после чего цена стабилизировалась на уровне 3 396,6 доллара за унцию.