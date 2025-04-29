ЦБ РФ: снижение цены отсечения нефти может изменить нейтральную ставку

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Возможное снижение цены отсечения для нефти по бюджетному правилу является поводом задуматься о более низком уровне оценки нейтральной ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом в ходе мероприятия газеты "Ведомости" по обсуждению ключевой ставки заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, передает агентство "Прайм".

Нейтральный уровень ключевой ставки оценивается ЦБ в 7,5–8,5%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предполагала, что российская экономика вернется к нейтральной ставке в 2027 году, напомнили журналисты.

По текущему бюджетному правилу российское министерство финансов направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Это происходит во время превышения цены в 60 долларов США за баррель российской нефти. Если цена ниже отметки отсечения, то привлекаются средства из ФНБ.

Нейтральный уровень ключевой ставки является уровнем реальной, то есть скорректированной на уровень инфляции, ставки, при достижении которой денежно-кредитная политика (ДКП) не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику.

Ранее Набиуллина заявила, что перелом в годовой инфляции придется на май 2025 года, после чего начнется замедление. Небольшое повышение инфляции, связанное с индексацией тарифов ЖКХ, возможно в июле.

Для снижения инфляции в РФ, по словам главы ЦБ РФ, требуется длительное время сохранять жесткую ДКП. Только это позволяет замедлить инфляцию, так как сдерживает спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов.

