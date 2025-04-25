Набиуллина заявила, что для снижения инфляции необходим длительный период жесткой ДКП

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Для снижения инфляции в РФ требуется длительное время сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), заявила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она пояснила, что только жесткая ДКП позволяет замедлить инфляцию, так как сдерживает спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов.

"Поскольку значительное замедление темпов роста цен происходит не по всему кругу товаров и услуг, пока мы не можем сделать вывод об устойчивости скорости снижения общего темпа роста цен", – цитирует ее ТАСС.

25 апреля Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение было принято из-за высокого инфляционного давления, а также из-за роста внутреннего спроса, который опережает возможность расширения предложения товаров и услуг в РФ.

При этом регулятор допускает, что к концу года ключевая ставка может достигнуть 19,5%, а к 2026 году – 13%. Ожидается, что это снизит инфляцию до 7–8% в 2025 году и вернет ее к 4% в 2026 году.