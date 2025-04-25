Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

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Совет директоров Центробанка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение в ЦБ объяснили высоким инфляционным давлением, а также ростом внутреннего спроса, который опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом экономика страны начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", – добавили в пресс-службе ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Предполагается средняя ключевая ставка 19,5–21,5% в 2025 году и 13–14% годовых – в следующем году. Ожидается, что это снизит инфляцию до 7–8% в 2025 году и вернет ее к 4% в 2026 году.

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", – отметили в ЦБ.

При этом российский рынок труда все еще остается жестким, а безработица находится на историческом минимуме. В следующий раз Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 6 июня.

Ранее в ВТБ допустили снижение ключевой ставки до 19%. Это может произойти уже к концу 2025 года. При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина указывала, что регулятор будет осторожно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, чтобы инфляция не "подняла голову" вновь.