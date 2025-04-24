Путин заявил, что инфляция в России остается на уровне более 10%

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В России инфляция пока что остается на уровне более 10%, что считается высоким показателем, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава России напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в прошлом году было поручено обеспечить стабильные темпы экономического роста и сокращение инфляции. При этом было необходимо сохранить низкий уровень безработицы.

"Статистические данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода", – уточнил президент.

Ранее Путин отметил, что ситуация с инфляцией в стране постепенно улучшается. По его словам, Центробанк РФ совместно с экономическим блоком российского кабмина хотят уменьшить уровень ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе с инфляцией.

В свою очередь, Банк России заявлял о необходимости возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации. Для этого регулятор хочет сохранять жесткие денежно-кредитные меры на протяжении долгого времени.