15 апреля, 19:54Экономика
Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в стране в лучшую сторону
Фото: 123RF/valery_potapova
Владимир Путин на расширенном заседание президиума Госсовета заявил о постепенном улучшении ситуации с инфляцией в стране.
На данный момент, по словам президента РФ, Центробанк совместно с экономическим блоком российского кабмина хотят уменьшить уровень ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе с инфляцией.
"И первоначальный взнос, и резервирование банков в конечном итоге приводят к сокращению ипотеки", – отметил глава государства.
Он также сослался на позицию регулятора и экономического блока правительства, которые считают, что в случае если инфляцию не удастся снизить, то "будет страдать" вся российская экономика и сами граждане РФ.
"Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем", – объяснил Путин.
Ранее Банк России заявил о необходимости возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации. Для этого ЦБ РФ хочет сохранять жесткие денежно-кредитные меры на протяжении долгого времени.
Однако регулятор обеспокоен тем, что в течение четырех лет уровень инфляции в России превышает цель. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей. При этом она заявила, что люди могут рассчитывать на дальнейшее замедление инфляции.
Центробанк заявил о замедлении инфляции в России