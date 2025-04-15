Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в стране в лучшую сторону

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Владимир Путин на расширенном заседание президиума Госсовета заявил о постепенном улучшении ситуации с инфляцией в стране.

На данный момент, по словам президента РФ, Центробанк совместно с экономическим блоком российского кабмина хотят уменьшить уровень ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе с инфляцией.

"И первоначальный взнос, и резервирование банков в конечном итоге приводят к сокращению ипотеки", – отметил глава государства.

Он также сослался на позицию регулятора и экономического блока правительства, которые считают, что в случае если инфляцию не удастся снизить, то "будет страдать" вся российская экономика и сами граждане РФ.

"Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем", – объяснил Путин.

Ранее Банк России заявил о необходимости возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации. Для этого ЦБ РФ хочет сохранять жесткие денежно-кредитные меры на протяжении долгого времени.

Однако регулятор обеспокоен тем, что в течение четырех лет уровень инфляции в России превышает цель. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей. При этом она заявила, что люди могут рассчитывать на дальнейшее замедление инфляции.

