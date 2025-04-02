ЦБ: инфляция должна вернуться к цели в 2026 году при любом развитии ситуации

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Центробанк России указал на необходимость возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации. Это следует из итогов обсуждения ключевой ставки на заседании 21 марта, которые приведены на сайте ЦБ.

"При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России опирается на устойчивые тенденции в экономике, факторы длительного действия и придерживается консервативного подхода при оценке баланса инфляционных рисков на прогнозном горизонте", – сказано в документе.

Сценарий, который был составлен регулятором в феврале 2025 года, остается до сих пор актуальным. По версии Банка России план подразумевает под собой поддержание жестких денежно-кредитных условий на протяжении длительного периода для достижения нормальных значений по инфляции.

При этом Центробанк считает преждевременными разговоры об устойчивом уменьшении перегрева экономики России и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к норме в 2026 году.

"Положительный разрыв выпуска в экономике остается значительным", – отметил регулятор.

Кроме того, Банк России призывает не рассматривать укрепление рубля как устойчивый дезинфляционный фактор, поскольку это произошло из-за более сильного торгового баланса в начале года и по причине высоких ожиданий участников рынка, связанных с возможным улучшением геополитической ситуации.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин, анализируя динамику первого квартала, заявил, что инфляция в России складывается ниже февральского прогноза.

Экономист Антон Свириденко в разговоре с радио КП предположил, что регулятор таким образом готовит почву для постепенного уменьшения ключевой ставки, так как нынешние проблемы нельзя купировать мерами российского кабмина. Он напомнил, что высокая ключевая ставка повлияла и на промышленность, и на сокращение числа продаж машин.

"Траты на субсидии, они были бы очень велики для всех отраслей, поэтому здесь, конечно, нужен компромисс", – заключил Свириденко.

Центробанк России 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор обратил внимание на то, что в нынешних условиях инфляционное давление уменьшилось, однако еще пока остается высоким, особенно в устойчивой части.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ждать снижения ключевой ставки можно лишь после того, как будет наблюдаться устойчивое замедление инфляции.

