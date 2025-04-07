Глава Минэкономразвития Решетников: экономика РФ показывает хорошие темпы роста

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Российская экономика демонстрирует хорошие темпы роста. За последние два года она выросла на 4,1%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"На сегодняшний момент российская экономика является крайне привлекательной для инвестиций, особенно для западных инвестиций", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение уровня инфляции к концу 2025 года. Однако, по ее словам, в текущем году она все еще будет превышать 4%.

При этом Центробанк планирует добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году. Его план подразумевает поддержание жестких денежно-кредитных условий на протяжении длительного периода для достижения нормальных значений.

Однако Банк назвал преждевременными разговоры об устойчивом уменьшении перегрева экономики России и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к норме в следующем году.

