Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции к концу года

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение уровня инфляции к концу 2025 года.

"По нашей оценке, (инфляция. – Прим. ред.) придет в норму", – цитирует ее ТАСС.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, глава регулятора подчеркнула, что в текущем году она все еще будет превышать 4%.

Вместе с тем Центробанк планирует добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году. Его план подразумевает поддержание жестких денежно-кредитных условий на протяжении длительного периода для достижения нормальных значений.

При этом ЦБ считает преждевременными разговоры об устойчивом уменьшении перегрева экономики России и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к норме в следующем году.

Зампред регулятора Алексей Заботкин также допустил повышение ключевой ставки, если замедление инфляции не будет происходить предполагаемыми темпами.

