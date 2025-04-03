03 апреля, 13:13Экономика
Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции к концу года
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение уровня инфляции к концу 2025 года.
"По нашей оценке, (инфляция. – Прим. ред.) придет в норму", – цитирует ее ТАСС.
Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, глава регулятора подчеркнула, что в текущем году она все еще будет превышать 4%.
Вместе с тем Центробанк планирует добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году. Его план подразумевает поддержание жестких денежно-кредитных условий на протяжении длительного периода для достижения нормальных значений.
При этом ЦБ считает преждевременными разговоры об устойчивом уменьшении перегрева экономики России и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к норме в следующем году.
Зампред регулятора Алексей Заботкин также допустил повышение ключевой ставки, если замедление инфляции не будет происходить предполагаемыми темпами.
Центробанк заявил о замедлении инфляции в России