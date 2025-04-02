Зампред ЦБ Заботкин: дополнительное повышение ключевой ставки не исключено

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Центробанк России не исключает дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции. Об этом рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7–8% на этот год и 4% – на следующий", – приводит слова Заботкина ТАСС.

При этом он добавил, что "требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута".

Регулятор 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Как пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ожидать снижения ключевой ставки можно будет только после того, как зафиксируется устойчивое замедление инфляции. Она также подчеркнула, что решения по ключевой ставке Банк России принимает независимо.