ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж на 6 месяцев

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Центробанк продлил на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Предписание вступит в силу с 1 апреля и продлится по 30 сентября, сообщается на сайте регулятора.

При этом у россиян и физических лиц, являющихся нерезидентами из дружественных стран, сохранится возможность перевода на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте в течение одного месяца.

Также сохраняются и лимиты на переводы через системы денежных переводов – не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте в течение одного месяца. Их размер определяется по официальному курсу иностранных валют к рублю на момент получения банком распоряжения о проведении операции.

Вместе с тем ЦБ указал на разрешение гражданам-нерезидентам, работающим в России, отправлять деньги за границу в размере своей заработной платы. Правило распространяется на представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Однако соответствующее ограничение распространяется на граждан, которые не работают в России и не являются резидентами недружественных стран, а также на юридические лица из таких государств.

Исключение составляют иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами.

В свою очередь, банки из недружественных государств могут проводить операции по переводу денежных средств в рублях через корреспондентские счета, открытые в российских банках. При этом важно, чтобы счета отправителя и получателя находились в открытых иностранных финансовых организациях.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не надеяться на снятие американских санкций с России. По ее словам, в прогнозах регулятора также не учитывался возможный возврат в Россию зарубежных брендов.

Как считает Набиуллина, это пока только гипотетическая возможность. Прогноз, в том числе прогнозную траекторию ключевой ставки, уточнят при наличии веских оснований.

