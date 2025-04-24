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24 апреля, 11:37

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Глава ВТБ Костин допустил снижение ключевой ставки к концу 2025 года

Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до 19%

Фото: 123RF/valery_potapova

Глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение ключевой ставки Центрального банка России до 19% к концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Костина, основания для постепенного снижения ключевой ставки к концу текущего года есть.

"На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой", – добавил он.

Заседание по ключевой ставке Банк России проведет в пятницу, 25 апреля. Показатель останется на уровне 21% вплоть до второй половины года, считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он отметил, что раньше второй половины года ждать понижения ставки не стоит. При этом какой шаг для снижения выберет ЦБ, пока сказать довольно трудно, уточнил экономист.

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