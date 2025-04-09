Набиуллина пообещала осторожный подход к снижению ключевой ставки

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Центробанк РФ будет осторожно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, чтобы инфляция не "подняла голову" вновь. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, необходимо убедиться, что нынешнее замедление роста цен устойчиво. Глава регулятора указала, что в настоящее время страна находится в самой трудной части по снижению инфляции.

При этом, как уверена Набиуллина, рост российской экономики продолжится, но уже более умеренными темпами.

"Хотя с 2023 года звучат опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономический рост, придет к рецессии, к стагфляции, к массовым банкротствам и далее по списку. До сих пор эти опасения не подтвердились. И ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством", – сказала глава ЦБ РФ.

Она подчеркнула, что ставка защищает устойчивость рубля, поддерживает реальные доходы россиян и формирует условия для сбалансированного экономического роста.

Вместе с тем Набиуллина обратила внимание на тектонические изменения в мировой торговле, которые представляют собой значительный риск.

"Они разворачиваются у нас на глазах. Пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику и как отразятся на России", – добавила глава регулятора.

Ранее Набиуллина спрогнозировала снижение уровня инфляции к концу 2025 года. Однако она подчеркнула, что в текущем году она все еще будет превышать 4%.

Центробанк планирует добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году. Его план подразумевает поддержание жестких денежно-кредитных условий на протяжении длительного периода для достижения нормальных значений.

При этом ЦБ считает преждевременными разговоры об устойчивом уменьшении перегрева экономики России и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к норме в следующем году.

