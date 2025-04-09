Эксперт Васильев: вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году составляет 5%

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Вероятность повышения ключевой ставки в России в 2025 году составляет 5%. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил аналитик Михаил Васильев.

По словам эксперта, для этого необходимо сочетание факторов. В их числе возобновление роста кредитования, ослабление рубля, инфляция в районе 8–10%, а также возобновление роста инфляционных ожиданий и наращивание бюджетных расходов.

"В этом сценарии ЦБ может повысить ключевую ставку до 22–25%, но вероятность такого сценария – 5%. В базовом сценарии летом начнется цикл снижения ключевой ставки. К концу года ключевая ставка снизится до 14% с текущих 21", – считает Васильев.

Он отметил, что текущий уровень ключевой ставки достаточен из-за последовательного снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По его оценке, годовая инфляция в текущем году составит 6,3% против 10,2 в марте, а кредитование будет слабым. Кроме того, добавил Васильев, рубль сейчас крепкий.

Сдерживающими факторами для снижения инфляции эксперт назвал дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания, санкционные издержки, индексацию тарифов и сборов темпами выше инфляции.

Центробанк 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ожидать снижения ключевой ставки можно будет только после того, как зафиксируется устойчивое замедление инфляции.

Позже Набиуллина спрогнозировала снижение уровня инфляции к концу 2025 года. Однако, по ее словам, в текущем году она все еще будет превышать 4%.