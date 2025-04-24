Международные резервы России обновили исторический максимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международные резервы России достигли нового исторического рекорда, увеличившись до 681,3 миллиарда долларов в период с 11 по 18 апреля, следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка.

Показатели выросли за неделю на 25,5 миллиарда, или на 3,9%, указал регулятор. Основной причиной ЦБ РФ назвал положительное изменение стоимости валют.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 10 апреля. Тогда российские резервы превысили отметку в 658 миллиардов долларов США. Значение возросло сразу на 12,4 миллиарда, или на 1,9%, всего за неделю. Причиной была указана их положительная переоценка.

Владимир Путин до этого подчеркивал, что Россия входит в четверку стран мира по объему экономики после Китая, США и Индии. Он добавил, что по паритету покупательной способности Россия обгоняет крупные страны, включая Великобританию, у которой армия меньше 200 тысяч военных.