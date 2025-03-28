Путин: Россия входит в четверку стран мира по объему экономики

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Россия на сегодняшний день является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии. Об этом рассказал Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".

"У нас в целом на сегодняшний день экономика, финансы, государственные, находятся, скажу мягко, в удовлетворительном состоянии и все стабильно – и в сфере государственных финансов и в экономике в целом. У нас все стабильно, нормально, 4,1% рост экономики страны", – сообщил Путин.

Он добавил, что экономика России по паритету покупательной способности обгоняет крупные мировые державы. В частности, президент указал на Великобританию, которая ведет себя агрессивно по отношению к России, но ее экономика находится на 9–10-м месте в мире, а армия – небольшая, порядка 170–180 тысяч военных.

Несмотря на удовлетворительное состояние российской экономики, денег "всегда не хватает", добавил Путин.

"Всегда денег не хватает. Нет, такого я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами, экономикой, что не знаем, куда деньги девать", – рассказал президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за два года российская экономика обогнала европейскую почти в шесть раз. При этом в некоторых государствах Европы уже началась рецессия.

По словам Мишустина, валовой внутренний продукт (ВВП) России превысил 200 триллионов рублей по итогам 2024 года. Этому способствовал как инвестиционный, так и потребительский внутренний спрос. Вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.