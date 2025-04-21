Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции в России до 7,6%

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Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по инфляции с 4,5 до 7,6% в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ сценарных условий социально-экономического развития России на 2025–2026 год и на плановый период 2027–2028.

Уровень инфляции на конец этого года ожидается в диапазоне 7,6%. При этом уже в 2026 году прогнозируется снижение показателя до 4% и сохранением такой динамики в 2027 и 2028 годах. Оценка базируется на накопленной динамике конца 2024 года и начала 2025 года.

Также министерство экономического развития России прогнозирует снижение российского экспорта в 2025 году. При этом уже в 2026 году ожидается рост показателя, который продолжится до 2028 года.