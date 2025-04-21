Министерство экономического развития России прогнозирует снижение экспорта в 2025 году

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Согласно новому прогнозу министерства экономического развития РФ, в 2025 году ожидается снижение объема экспорта товаров из России до 410,6 миллиарда долларов с 433,8 миллиарда в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ сценарных условий социально-экономического развития России на 2025–2026 год и на плановый период 2027– 2028.

При этом этом уже в 2026 году экспорт ожидается на уровне 455,8 миллиарда долларов, а в 2027 году – 490,3 миллиарда долларов. В 2028 году показатель поднимется до 525,1 миллиарда долларов.

Импорт ожидается выше показателей 2024 года – 323,8 миллиарда долларов против 299,6 миллиарда. В 2026 году показатель оценивается в 348,2 миллиарда долларов, в 2027 году – 365,1 миллиарда и 379,8 миллиарда – в 2028 году.

Также представитель министерства во время беседы с журналистами сообщил, что документ сценарных условий социально-экономического развития был внесен на рассмотрение в правительство.

Ранее стало известно, что Россия минимизировала использование валют недружественных стран. Доля доллара и евро сократилась в международных платежах. При оплате импорта из стран Азии доля рублевых платежей достигла отметки в 49,6%, а в валютах недружественных стран было оплачено 10,2%.

Рекордно высокой оказалась доля рублевых платежей при импорте из стран Латинской Америки (45,8%), тогда как впервые менее половины (49,8%) платежей пришлось на доллар и евро. Также до 16,2% сократилась доля платежей в недружественных валютах с африканскими партнерами.