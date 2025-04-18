"Известия": Россия минимизировала использование валют недружественных стран

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Россия минимизировала использование валют недружественных стран. Доля доллара и евро сократилась в международных платежах, сообщает газета "Известия".

Аналитики отмечают, что доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок товаров и оказания услуг в феврале 2025 года достигла нового максимума – 53,5%. При этом на другие валюты пришлось 29,3%, а на валюты недружественных стран только – 17,2%.

При оплате импорта из стран Азии доля рублевых платежей достигла отметки в 49,6%, а в валютах недружественных стран было оплачено 10,2%. Рекордно высокой оказалась доля рублевых платежей при импорте из стран Латинской Америки (45,8%), тогда как впервые менее половины (49,8%) платежей пришлось на доллар и евро. Также до 16,2% сократилась доля платежей в недружественных валютах с африканскими партнерами.

Эксперты подчеркивают, что главным преимуществом использования рубля при оплате импортных поставок для России является сама возможность проведения прямых платежей, как до введения западных санкций, то есть без необходимости включения в расчеты платежных агентов, дополнительных конвертаций и комиссий. Для иностранных поставщиков получение оплаты в рублях дает возможность использовать или продавать рубль для обратной оплаты экспорта из России на более выгодных для себя условиях.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Российская валюта стала самой доходной в мире из-за ослабления доллара на фоне пошлин президента США Дональда Трампа.

Это связано с тем, что в отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает особого давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом крупных инвесторов из более рискованных активов.